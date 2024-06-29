أول وظيفة رسمية بخدمات التخزين لروبوت

أدرجت شركة “GXO” الأمريكية للخدمات اللوجستية، روبوت “Digit” البشري ضمن موظفي خدمات التخزين وسلاسل التوريد التابعة لها، ليصبح بذلك أول روبوت من نوعه يحصل على وظيفة رسمية.
وأوضحت الشركة في منشور على مدونتها الإلكترونية، أنها حصلت على الروبوت بعد توقيع صفقة مع شركة “Agility Robotics” لتطوير الروبوتات القادرة على أداء المهام بدقة عالية.
وتقتصر مهمة الروبوت “Digit” على نقل الأكياس البلاستيكية بمصنع “Spanx” لتغليف الملابس بولاية جورجيا الأمريكية، حيث يقوم بالتقاطها ووضعها على أحزمة النقل الميكانيكية بالمصنع لإكمال عملية التغليف والتخزين. وفق “أخبار 24”.
وتقدم “Agility Robotics” أنظمة متطورة للروبوتات العاملة، وجذبت بالفعل العديد من العلامات التجارية العملاقة العاملة بمجال الشحن وسلاسل التوريد، وأبرزها شركة “أمازون” التي تسلمت دفعة من الروبوتات لكنها لم تعلن بعد عن تشغيلها.