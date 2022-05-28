وزير الاستثمار يبدأ غدًا زيارة رسمية إلى “اليونان”.. وغرفة التجارة الدولية تزور باريس

يبدأ وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، غداً (الأحد)، زيارة رسمية إلى الجمهورية الهيلينية “اليونان”، تستمر لمدة 3 أيام، وذلك على رأس وفد من المسؤولين الحكوميين وممثلي القطاع الخاص ورجال الأعمال.
وتهدف الزيارة إلى توسيع الشراكة الإستراتيجية وتعزيز العلاقات الاستثمارية والتجارية بين البلدين، واستكمال أعمال مجلس الأعمال السعودي اليوناني ومتابعة أنشطته بمشاركة اتحاد الغرف السعودية واتحاد الشركات اليوناني.
وعلى صعيد آخر، بحث رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة الدولية السعودية سيف التركي والوفد المرافق له مع الأمين العام لمنظمة غرفة التجارة الدولية بجمهورية فرنسا جون ميلتون سبل التعاون المشترك بين الجانبين ومناقشة وسائل إيجاد فرص متبادلة وتنظيم فعاليات مشتركة. وفق “أخبار 24”.
وأوضح التركي أن الوفد الذي زار مطلع الأسبوع الماضي جمهورية فرنسا لمدة 3 أيام التقى أيضاً رئيس الغرفة العربية الفرنسية فينسنت رينا، وبحث خلاله مجالات التعاون المشترك بين الجهتين والعمل على تنظيم معارض تجارية دولية وسبل تنمية التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي بين البلدين.