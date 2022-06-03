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جديد المحليات > مستجدات كورونا.. تراجع الوفيات والإصابات الجديدة .. وانخفاض حالات التعافي
03/06/2022   4:23 م

مستجدات كورونا.. تراجع الوفيات والإصابات الجديدة .. وانخفاض حالات التعافي

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أظهرت إحصائيات وزارة الصحة اليوم (الجمعة)، انخفاضاً في الإصابات الجديدة المسجلة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، مقارنة بيوم أمس.

وأوضحت الإحصائيات، تسجيل 662 حالة إصابة جديدة اليوم، بانخفاض قدره 113 حالة عن المسجلة يوم أمس، ليرتفع إجمالي الحالات إلى 770085 إصابة بالفيروس.

ولفتت إلى انخفاض عدد حالات الوفاة مقارنة بيوم أمس، حيث تم تسجيل حالة وفاة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الوفيات نتيجة الفيروس بالمملكة إلى 9152 حالة.

وأشارت إلى زيادة منحنى الحالات الحرجة؛ مؤكدة تسجيل 3 حالات جديدة، ليبلغ إجمالي عدد الحالات الآن 81 حالة.

وأبانت أن حالات التعافي من الفيروس شهدت تراجعاً كبيراً عن يوم أمس، حيث تم تسجيل 480 حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 753887 حالة.

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وفق “أخبار 24”.

مستجدات كورونا.. تراجع الوفيات والإصابات الجديدة .. وانخفاض حالات التعافي

جديد المحليات
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