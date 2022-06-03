برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث يعلن إتاحة التسجيل بـ 32 تخصصاً بمسار “إمداد”

نوه برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث، أمس (الخميس)، بالتخصصات المتاحة للتسجيل في مسار إمداد التابع للبرنامج، وعددها 32 تخصصًا.
وذكر البرنامج أن التخصصات المتاحة هي الاقتصاد والمحاسبة ونظم المعلومات الجنائية والإدارية والمحاسبية، وإدارة المخاطر المالية، والمالية المستدامة والعلوم الاكتوارية.
وأبان أن التخصصات المتاحة ضمت أيضًا الهندسة الكهربائية والميكانيكية والصناعية، والمدنية، والتخطيط العمراني، وإدارة الضيافة، وإدارة الفعاليات، وهندسة الطيران، والهندسة البحرية، وهندسة الملاحة الفضائية، وهندسة البيئة، وعلم الصحة البيئية وعلم الأحياء البيئية. وفق “أخبار 24”.
كما شملت أيضا تخصصات الهندسة الكيميائية وهندسة البتروكيماويات، وهندسة النفط، والغاز الطبيعي، والعلوم الكيميائية، والهندسة والتكنولوجيا الحيوية، وعلم الأحياء الجزيئية والخلوية وعلم الوراثة والمناعة، إضافة إلى هندسة البرمجيات والذكاء الاصطناعي، والمعلومات الكمية والحوسبة والبرمجة الحاسوبية والأمن السيبراني وأمن المعلومات.
يذكر أن مسار إمداد يهدف إلى ابتعاث الطلاب والطالبات في المجالات المطلوبة في سوق العمل ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث للدرجات العلمية البكالوريوس والماجستير.