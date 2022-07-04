نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > طيلة 17 عاما .. لاعب الاتحاد السابق يشارك في خدمة الحجاج بمطار جدة
04/07/2022   5:54 م

طيلة 17 عاما .. لاعب الاتحاد السابق يشارك في خدمة الحجاج بمطار جدة

+ = -
872

استعرض مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة مشاركة لاعب الاتحاد السابق، فهد الخطيب، في خدمة الحجاج داخل صالات المطار.

وأبدى “الخطيب” افتخاره واعتزازه بالمشاركة في خدمة الحجاج على مدار أكثر من 17 عاما، واصفا خدمتهم بأنه شرف لأي أحد وأمر مفرح بالنسبة له.

وأضاف أن الفرد إذا تطوع لخدمة الحجاج في سنة واحدة فإنه سيعتاد على خدمتهم، لافتا إلى أن أهم شيء يحصل عليه من خدمة ضيوف الرحمن هو دعاؤهم له. وفق “أخبار 24”.

وأشار إلى أن صالات المطار أصبحت مكيفة؛ الأمر الذي ساهم في راحة الحجاج، مؤكدا أن المجال الكروي يعد أصعب من العمل لخدمة ضيوف الرحمن.

طيلة 17 عاما .. لاعب الاتحاد السابق يشارك في خدمة الحجاج بمطار جدة

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885217579.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.