طيلة 17 عاما .. لاعب الاتحاد السابق يشارك في خدمة الحجاج بمطار جدة

استعرض مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة مشاركة لاعب الاتحاد السابق، فهد الخطيب، في خدمة الحجاج داخل صالات المطار.
وأبدى “الخطيب” افتخاره واعتزازه بالمشاركة في خدمة الحجاج على مدار أكثر من 17 عاما، واصفا خدمتهم بأنه شرف لأي أحد وأمر مفرح بالنسبة له.
وأضاف أن الفرد إذا تطوع لخدمة الحجاج في سنة واحدة فإنه سيعتاد على خدمتهم، لافتا إلى أن أهم شيء يحصل عليه من خدمة ضيوف الرحمن هو دعاؤهم له. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن صالات المطار أصبحت مكيفة؛ الأمر الذي ساهم في راحة الحجاج، مؤكدا أن المجال الكروي يعد أصعب من العمل لخدمة ضيوف الرحمن.
#فيديو 🎥
فهد الخطيب لاعب نادي #الاتحاد السابق من داخل صالات الحج والعمرة: أسعد بخدمة ضيوف الرحمن منذ أكثر من 17 عام.
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#خدمتكم_شرف
#بسلام_آمنين pic.twitter.com/rYBA4MUtjf
— مطار الملك عبدالعزيز الدولي (@KAIAirport) July 4, 2022