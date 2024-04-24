برعاية أمير منطقة الرياض.. انطلاق مهرجان الألبان والأغذية بالخرج غداً الخميس

برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، حفظه الله، وبمتابعة وإشراف صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن محمد بن سعد بن عبدالعزيز، محافظ الخرج.
المهرجان ينطلق بمشاركة أهم شركات الألبان وأكثر من ١٠٠ جهة حكومية وخاصة، ويستمر لمدة ١٠ أيام في مركز احتفالات بلدية الخرج، ويبرز ما تحقّق من منجزات على مستوى الجودة العالمية لمنتجات الألبان على مستوى المملكة، وفتح آفاق وقنوات الاستثمار المرتبطة بإنتاج وتسويق الألبان ومشتقّاتها، وسيُنظّم العديد من الفعاليات الترفيهية والتجارية.
ويهدف المهرجان إلى التعريف بقطاع الألبان والأغذية، ويركِّز على إبراز المسيرة التاريخية للقطاع، بدءا من تأسيس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، طيب الله ثراه، لمشروع الخرج الزراعي في عام 1358 هـ والذي كان اللبنة الأولى لانطلاق القطاع لتأمين الأمن الغذائي، حيث تطوّر القطاع على مدى سنوات ليصل إلى أقوى منظومة للأمن الغذائي في السعودية، ويصبح لاعبا رئيسيا في استقرار أسواق الخليج والشرق الأوسط.
ويُقام المهرجان في محافظة الخرج، نظرا لما تمتلكه تلك المنطقة من خصائص مميّزة، فهي من أكبر المحافظات التي تضم عددا كبيرا من شركات الألبان والأغذية التي تغذّي ما يعادل 80% من الإنتاج الغذائي على مستوى المملكة.
وأصبح إنتاج الخرج الزراعي والصناعي الخاص بالغذاء، مُنافسا في الأسواق العالمية والعربية والمحليّة، ويحقِّق اكتفاءً ذاتيًّا في مُعظم المنتجات الزراعيّة؛ بفضل الدَّعم غير المحدود الذي يجده القطاع الزراعي في المملكة بصفة عامة، وفي محافظة الخرج بصفةٍ خاصةٍ، لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة والأمن الغذائي للمملكة.