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جديد الخرج > سمو محافظ الخرج يستقبل مدير التعليم بالمحافظة
15/04/2024   5:00 م

سمو محافظ الخرج يستقبل مدير التعليم بالمحافظة

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن محمد بن سعد بن عبدالعزيز محافظ الخرج، اليوم الأثنين الموافق ١٤٤٥/١٠/٠٦هـ مدير التعليم بالمحافظة الاستاذ الدكتور خالد العتيبي يرافقه المساعدين للشؤون التعليمية والمدرسية ، الذي قدموا لتهنئة سموه بمناسبة عيد الفطر المبارك، واستعراض الاستعدادات والتجهيزات لعودة الطلاب والطالبات ومنسوبي التعليم.

وبادلهم سمو المحافظ التهنئة بهذه المناسبة السعيدة، ونوه سموه بما يحظى به التعليم من دعم واهتمام من القيادة الرشيدة-أيدها الله-، متمنياً للكادر التعليمي وللطلاب والطالبات التوفيق والنجاح.

سمو محافظ الخرج يستقبل مدير التعليم بالمحافظة

جديد الخرج
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