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جديد المحليات > بالفيديو.. انطلاق فعاليات صيف أبها بفنون استعراضية وفعاليات ترفيهية
29/07/2022   11:06 م

بالفيديو.. انطلاق فعاليات صيف أبها بفنون استعراضية وفعاليات ترفيهية

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انطلقت فعاليات مهرجان صيف أبها 2022 في منطقة فعاليات سما أبها، بحزمة من البرامج المتنوعة والفعاليات الترفيهية.

وتقام الفعاليات في 6 مناطق ترفيهية وفنية تضم عدداً من المطاعم العالمية والمحلية، إلى جانب مشاريع رواد أعمال محلية، وفنون استعراضية عالمية.

وشهدت منطقة التسوق إقبالاً على مشاريع رواد الأعمال، التي شملت عدداً من المنتجات في مجالات الأزياء والعناية، وكذلك الهدايا التذكارية، التي تميزت بصناعة ومواد سعودية تعكس الهوية والثقافة المحلية.

يذكر أن المهرجان يستقبل زواره يومياً من الساعة الـ 4 مساءً- 12 ليلاً.

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. انطلاق فعاليات صيف أبها بفنون استعراضية وفعاليات ترفيهية

جديد المحليات
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