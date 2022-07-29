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جديد المحليات > “الأرصاد”: فرصة هطول أمطار رعدية اعتباراً من غدٍ السبت قد يصاحبها سيول على معظم مناطق المملكة
29/07/2022   11:06 م

“الأرصاد”: فرصة هطول أمطار رعدية اعتباراً من غدٍ السبت قد يصاحبها سيول على معظم مناطق المملكة

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أعلن المركز الوطني للأرصاد عن استمرار فرص هطول الأمطار الرعدية على بعض مناطق المملكة من يوم غد (السبت) وحتى الأربعاء المقبل.

وتوقع هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة من السبت إلى الأربعاء على مناطق جازان، ونجران، وعسير، والباحة، مضيفاً أن الفترة نفسها تشهد هطول أمطار متوسطة على مكة المكرمة.

وأشار إلى استمرار فرصة هطول أمطار من خفيفة إلى متوسطة من السبت إلى الثلاثاء على مناطق الشرقية، والرياض، والقصيم، وحائل. وفق “أخبار 24”.

وأوضح المركز أن الأمطار قد يصاحبها جريان السيول، وتساقط البرد، وتيارات هابطة نشطة السرعة، وأتربة مثارة تحد من مدى الرؤية الأفقية.

“الأرصاد”: فرصة هطول أمطار رعدية اعتباراً من غدٍ السبت قد يصاحبها سيول على معظم مناطق المملكة

جديد المحليات
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