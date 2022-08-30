تأييد قراري الإيقاف والغرامة.. النصر يتلقى خطاباً من “التحكيم الرياضي” بخصوص قضية “كنو”

أعلن نادي النصر تلقيه خطاباً اليوم (الثلاثاء) من مركز التحكيم الرياضي حول القرارات الصادرة في قضية اللاعب محمد كنو.
وأوضح النادي أن هيئة التحكيم قررت بالإجماع إلزام نادي الهلال واللاعب (متضامنين أو منفردين) بدفع تعويض مالي لنادي النصر بمبلغ قدره 20.306.998 مليون ريال.
وأضاف أن الهيئة قررت كذلك تأييد قرار غرفة فض المنازعات بإيقاف اللاعب 4 أشهر، وتأييد قرار إيقاف نادي الهلال فترتي تسجيل كاملتين ومتتاليتين.
يذكر أن الهلال تعرض لعقوية المنع من التسجيل لفترتين ودفع مبلغ مالي قدره 27 مليون ريال لنادي النصر إضافة لإيقاف كنو. وفق “أخبار 24”.
ووقع كنو لنادي النصر بعد دخوله الفترة الحرة من عقده ثم جدد تعاقده مع الهلال، لتصدر غرفة المنازعات العقوبات السالف ذكرها بعد شكوى النصر.