وجه لاعب نادي الاتحاد الجديد، أحمد بامسعود رسالة إلى جمهور الفريق عقب انتقاله بشكل رسمي قادمًا من نادي الفيحاء.

وقال بامسعود عبر حساب ناديه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “وقعت مع نادي الاتحاد النادي الكبير وأتمنى أكون عند حسن ظن الإدارة والجمهور”.

وأضاف مدافع الاتحاد الجديد: “أتمنى أكون فأل خير ونحصد جميع البطولات”.

وأعلن نادي الاتحاد تعاقده مع أحمد بامسعود قادمًا من صفوف نادي الفيحاء لتدعيم دفاعات الفريق خلال الموسم الجاري. وفق “أخبار 24”.