وجه لاعب نادي الاتحاد الجديد، أحمد بامسعود رسالة إلى جمهور الفريق عقب انتقاله بشكل رسمي قادمًا من نادي الفيحاء.
وقال بامسعود عبر حساب ناديه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “وقعت مع نادي الاتحاد النادي الكبير وأتمنى أكون عند حسن ظن الإدارة والجمهور”.
وأضاف مدافع الاتحاد الجديد: “أتمنى أكون فأل خير ونحصد جميع البطولات”.
وأعلن نادي الاتحاد تعاقده مع أحمد بامسعود قادمًا من صفوف نادي الفيحاء لتدعيم دفاعات الفريق خلال الموسم الجاري. وفق “أخبار 24”.
أول كلامه في أحلى أيامه مع الاتحاد 🎙🤩#صيفية_العميد pic.twitter.com/l4zKQCzTan
— نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) August 30, 2022