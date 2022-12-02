لاعب الأرجنتين: الخسارة أمام السعودية ساعدتنا لتجاوز مجموعات المونديال

يرى لاعب منتخب الأرجنتين رودريجو دي باول، أن خسارة منتخب بلاده أمام السعودية بنتيجة 1-2 في الجولة الأولى من مرحلة المجموعات بكأس العالم، ساهمت في الفوز بعد ذلك أمام المكسيك وبولندا.
وقال دي باول: إن الخسارة ضد السعودية أفادت فريقنا وساعدتنا في عديد الأمور، خاصة بعد البداية السيئة وخسارة أول 3 نقاط بالمجموعة.
وأضاف، أن الهزيمة الأولى جعلت منتخب الأرجنتين يعيد ترتيب أموره، بالإضافة لإظهار شخصية اللاعبين خلال مباراتي بولندا والمكسيك، وهو ما حدث بتحقيق 6 نقاط واعتلاء صدارة المجموعة.
وحسم منتخب الأرجنتين التأهل إلى ثمن نهائي كأس العالم بعد الفوز على المكسيك وبولندا، لينهي مشواره في دور المجموعات بـ 6 نقاط. وفق “أخبار 24”.
ويستعد منتخب الأرجنتين لمواجهة حاسمة أمام أستراليا في إطار منافسات دور الـ 16 بكأس العالم 2022.