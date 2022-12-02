نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
رياضة > لاعب الأرجنتين: الخسارة أمام السعودية ساعدتنا لتجاوز مجموعات المونديال
02/12/2022   7:37 م

لاعب الأرجنتين: الخسارة أمام السعودية ساعدتنا لتجاوز مجموعات المونديال

+ = -
378

يرى لاعب منتخب الأرجنتين رودريجو دي باول، أن خسارة منتخب بلاده أمام السعودية بنتيجة 1-2 في الجولة الأولى من مرحلة المجموعات بكأس العالم، ساهمت في الفوز بعد ذلك أمام المكسيك وبولندا.

وقال دي باول: إن الخسارة ضد السعودية أفادت فريقنا وساعدتنا في عديد الأمور، خاصة بعد البداية السيئة وخسارة أول 3 نقاط بالمجموعة.

وأضاف، أن الهزيمة الأولى جعلت منتخب الأرجنتين يعيد ترتيب أموره، بالإضافة لإظهار شخصية اللاعبين خلال مباراتي بولندا والمكسيك، وهو ما حدث بتحقيق 6 نقاط واعتلاء صدارة المجموعة.

وحسم منتخب الأرجنتين التأهل إلى ثمن نهائي كأس العالم بعد الفوز على المكسيك وبولندا، لينهي مشواره في دور المجموعات بـ 6 نقاط. وفق “أخبار 24”.

ويستعد منتخب الأرجنتين لمواجهة حاسمة أمام أستراليا في إطار منافسات دور الـ 16 بكأس العالم 2022.

لاعب الأرجنتين: الخسارة أمام السعودية ساعدتنا لتجاوز مجموعات المونديال

رياضة
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885239379.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.