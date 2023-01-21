طقس اليوم.. سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة على هذه المناطق

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تقريره عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (السبت) على مختلف مناطق المملكة.
وتوقع التقرير، أن تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة يتخللها سحب رعدية ممطرة مسبوقة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة، تمتد إلى مرتفعات منطقتي المدينة المنورة وحائل.
وأضاف أنه لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق، وكذلك على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية والجوف والشرقية والرياض، متوقعاً طقساً مستقراً على باقي معظم مناطق المملكة بوجه عام. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن ستكون كالتالي: (32 درجة بمكة المكرمة، و31 درجة بجدة، و26 درجة بالمدينة المنورة، و21 درجة بالرياض والدمام، و20 درجة في أبها).