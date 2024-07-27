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27/07/2024   10:45 ص

اكتشاف هرمون جديد لتقوية العظام

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كشفت دراسة حديثة اُجريت بجامعة “كاليفورنيا” الأمريكية، عن هرمون دماغي جديد يعمل على تعزيز نمو العظام القوية والكثيفة بشكل كبير، وذلك بعد تجربته على الفئران من الجنسين بمختلف الأعمار.

وأوضحت الدراسة المنشورة بمجلة “Nature” العلمية، أن العلماء أطلقوا على هذا الهرمون الجديد اسم هرمون الدماغ الأمومي (MBH)، ويمكن حقنه بالنساء اللواتي يعانين من هشاشة العظام نتيجة التقدم في السن وانقطاع الطمث.

ولفتت إلى أن الهرمون يُعرف علمياً بـ “CCN3″، وتفرزه الخلايا العصبية في جزء من المخ يسمى النواة المقوسة، وهو يشارك في التكاثر والبلوغ، ويرتفع أثناء الرضاعة الطبيعية مع انخفاض هرمون الاستروجين.وفق “أخبار 24”.

واختتمت بأن MBH يحفز نشاط الخلايا الجذعية في أنسجة العظام لدى الفئران والبشر؛ ما يؤدي إلى تعزيز إعادة تشكيل العظام وتسريع إصلاح الكسور بنسبة تتجاوز 30%.

اكتشاف هرمون جديد لتقوية العظام

طب وتداوي
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