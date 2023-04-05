 لتوثيق المناسبة وإحياء الموروث الثقافي.. "الجوازات" تطلق ختمًا خاصًا بشهر رمضان

أطلقت المديرية العامة للجوازات، اليوم (الأربعاء)، ختمًا خاصًا بموسم رمضان 1444هـ، وذلك بالتعاون مع وزارة الثقافة.
ويهدف القرار لتوثيق المناسبة، وإحياء الموروث الثقافي التاريخي والعادات والتقاليد في الشهر المبارك.
ويُتاح الختم للمسافرين عبر مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، ومطار الملك خالد الدولي بالرياض خلال شهر رمضان الجاري، وذلك لتوثيق مفهوم الموسم وتسليط الضوء على ما يتضمنه من دلالات روحانية ومجتمعية.
وكانت وزارة الثقافة قد أطلقت موسم رمضان 1444هـ، والذي يتضمن باقة من الأنشطة والفعاليات الثقافية والاجتماعية الرياضية.
وفق “أخبار 24”.