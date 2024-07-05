إطلاق العرض العالمي لـ”جريندايزر يو” بالرياض

شهدت الرياض إطلاق شركة مانجا للإنتاج التابعة لمؤسسة محمد بن سلمان “مسك”، العرض العالمي الأول لسلسلة الأنمي “جريندايزر يو”، الذي يعود بعد أربعين عاماً من النسخة الأصلية القديمة.
ولقيت الحلقة الافتتاحية اهتماماً واسعاً من الجمهور لظهور الرياض في السلسلة، حيث حضر الحدث كاتب السيناريو لسلسلة “جريندايزر يو” إيتشيرو أوكوتشي، وعدد كبير من المؤثرين في عالم الأنمي والإعلاميين والمهتمين بالسلسلة الشهيرة، كما تقرر أن تُعرض سلسلة الأنمي “جريندايزر يو” ابتداءً من اليوم.
وعبّر الرئيس التنفيذي لشركة مانجا للإنتاج الدكتور عصام بخاري، عن سعادته بإطلاق العرض العالمي الأول لمسلسل “جريندايزر يو” في الرياض، مشيراً إلى فخره بالكفاءات السعودية التي شاركت في نجاح إطلاق المسلسل وتسويقه وتوزيعه عالمياً.
وأكد اعتزاز الشركة بإعادة عرض المسلسل وتعريبه في خطوة فريدة في عالم الأنمي بعرض مسلسل جديد بلغة أجنبية بالتزامن مع العرض باللغة اليابانية، مع التأكيد على حرص مانجا للإنتاج على مواصلة مسيرتها في إلهام أبطال المستقبل. وفق “أخبار 24”.
بشار إلى أنه جرى في عام 2022 الإعلان عن شراكة إستراتيجية بين شركتي دايناميك بلاننج ومانجا للإنتاج، بهدف إسناد حقوق التراخيص لشخصية “جريندايزر” واستخدامها في المنتجات والشخصيات، وذلك للمدن والمرافق الترفيهية في العالم ما عدا اليابان.
وأثمرت هذه الشراكة عن تدشين لأول مجسم لشخصية “جريندايزر” في العاصمة الرياض، حيث سجلت الشخصية في موسوعة غينيس العالمية بوصفها أكبر مجسم معدني لشخصية خيالية في العالم، حيث يبلغ ارتفاعه أكثر من 33 متراً.
وتعد مانجا للإنتاج من الشركات الرائدة في الشرق الأوسط في مجال المحتوى الإبداعي في العالم العربي، التي أنتجت فيلم “الرحلة”، الذي يتم عرضه حاليّاً على أكثر من 52 منصة في العالم بـ 6 لغات عالمية، ومسلسل “أساطير في قادم الزمان” الذي حقق أكثر من 100 مليون مشاهدة حول العالم.