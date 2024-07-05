رياح وأتربة على 4 مناطق بينها الرياض

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم (الجمعة) أن تؤثر الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الشرقية، والرياض، والقصيم، والحدود الشمالية، كذلك على طول طريق الساحل الممتد من الليث إلى جازان.
وذكر المركز أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مرتفعات منطقتَيْ جازان وعسير.
وأشار إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 10-35 كم/ساعة تصل إلى أكثر من 40 كم/ساعة باتجاة خليج العقبة كذلك على مضيق باب المندب، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج. وفق “أخبار 24”.
وأبان أن حركة الرياح السطحية على الخليج العربي ستكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 25-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.