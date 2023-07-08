الاتحاد والهلال يجهزان عرضًا لضم “تريزيجيه”

كشفت تقارير صحفية تركية، أن ناديي الهلال والاتحاد يستعدان لتقديم عرض رسمي للنجم المصري محمود حسن تريزيجيه، خاصة بعد تألق اللاعب خلال الفترة الأخيرة مع فريقه.
وأوضح موقع trtspor التركي، أن هناك اهتمامًا متزايدًا من جانب الأندية العربية لضم تريزيجيه، رغم أن اللاعب ضمن خطط المدرب بيليكا المدير الفني لفريق طرابزون والذي يرغب في الإبقاء عليه.
وأشار إلى أن إدارة النادي التركي لديها نية للموافقة على رحيل تريزيجيه إذا جاء عرض جذاب، في ظل تحديد النادي 10 ملايين يورو للتخلي عن النجم المصري.
وفي وقت سابق، أكدت تقارير صحفية تركية، اهتمام ناديي الأهلي والاتحاد، بضم لاعب طرابزون التركي، الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه.
وأوضحت صحيفة “الصباح سبور” التركية، أن الأهلي الأقرب لضم اللاعب المصري، الذي وافق على على الأجر السنوي، وتتبقى المفاوضات بين ممثلي الناديين فقط. وفقاً لــ “سبورت 24”.
وانتقل تريزيجيه إلى فريق طرابزون التركي، بداية الموسم الجاري، قادمًا من أستون فيلا الإنجليزي بعد رحيل النجم النيجيري أنتوني نواكيمي.
ولعب تريزيجيه 37 مباراة مع طرابزون سبور، سجل 9 أهداف وصنع 5 تمريرات حاسمة.