الأهلي يواصل مفاوضاته لضم “أمرابط”

كشفت تقارير صحفية، عن تمسك إدارة نادي الأهلي بحسم صفقة لاعب فيورنتينا الإيطالي، المغربي سفيان أمرابط، في ظل رغبة اهتمام أوروبي بضم اللاعب.
وأوضح موقع “footmercato”، أن الأهلي يواصل مفاوضاته للتعاقد مع المغربي سفيان أمرابط، لتدعيم صفوفه خلال الموسم الرياضي الجديد (2023-2024).
وأشار إلى أنه تم عقد اجتماعات عدة مع شقيق اللاعب ومدير أعماله نور الدين أمرابط؛ للتفاوض من أجل ضم اللاعب، كما أن أتلتيكو مدريد لديه بالفعل اتفاق مع سفيان، ولكن أولوية اللاعب في الوقت الحالي هي البقاء في أوروبا. وفقاً لــ “سبورت 24”.
وخاض صاحب الـ 26 عاماً عدة تجارب قبل الانتقال لصفوف فيورنتينا، حيث لعب مع أوتريخت، وفينورد روتردام، وكلوب بروج.