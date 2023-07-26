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جديد المحليات > “المظالم”: تلقّي طلبات تدريب طلاب الجامعات الأحد
26/07/2023   4:38 م

“المظالم”: تلقّي طلبات تدريب طلاب الجامعات الأحد

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كشف ديوان المظالم، عبر منصة خبير الرقمية للتدريب التعاوني، عن موعد تلقي طلبات الراغبين في التدريب بمرافق الديوان القضائية والإدارية، في جميع مناطق المملكة على مدى أسبوعين ابتداءً من يوم (الأحد) المقبل، وذلك لطلاب وطالبات الجامعات السعودية ومعهد الإدارة العامة.

وأوضح الديوان أن برامج التدريب التعاوني تتيح فرص التدرّب عبر إتاحة 589 مقعدًا تدريبيًا في تخصصات الشريعة، والأنظمة، والقانون، وأصول الدين، ودبلوم الدراسات القانونية، وتقنية المعلومات، والمكتبات، والموارد البشرية، وإدارة المواد، والسكرتارية، والمحاسبة، والمالية، وإدارة الأعمال، والعلاقات العامة والإعلام.

وأضاف أن التقدم سيكون عبر منصة خبير الرقمية للتدريب التعاوني، ويتم اختيار التخصص المراد، ومكان ومدينة التدريب المناسبة للمتقدم، مع إمكانية تتبع حالة الطلب بشكل رقمي عبر المنصة. وفق “أخبار 24”.

وأشار ديوان المظالم إلى أنه يسعى عبر هذه البرامج التدريبية إلى تعزيز دوره الوطني والاجتماعي، ودعم علاقاته التشاركية مع المؤسسات التعليمية والأكاديمية، لرفع مستوى الخدمات التي يقدمها مرفق القضاء الإداري؛ بحيث يصبح شريكًا فاعلًا في التنمية المعرفية والعلمية.

“المظالم”: تلقّي طلبات تدريب طلاب الجامعات الأحد

جديد المحليات
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