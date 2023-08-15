قبل نيمار.. أبرز البرازيليين بقميص الهلال

أشعل فريق الهلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية بإعلان التعاقد مع النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا قادماً من صفوف باريس سان جيرمان.
ولا يُعد نيمار هو أول لاعب برازيلي يرتدى قميص نادي الهلال فسبقه عدة لاعبين من بلاده نستعرض خلال السطور التالية أبرزهم:
رفيلينو
بداية العلاقة بين راقصي السامبا والزعيم كانت مع النجم رفيلينو الذي توّج مع بلاده بكأس العالم 1970 ولكنه انضم للهلال بعد منافسات كأس العالم 1978 لمدة موسمين.
روني
واستمرت العلاقة بتعاقد الهلال مع أحد أفراد كتيبة البرازيل في كأس القارات عام 1999، رونيلتون “روني” ولكنه رحل بعد 6 أشهر مع الفريق.
جيوفاني
ولم تتوقف العلاقة بين راقصي السامبا والهلال فضم لاعب برشلونة السابق جيوفاني في عام 2006؛ حيث توّج بكأس ولي العهد مع الفريق. وفق “سبورت 24”.
ثياغو نيفيز
وتعاقد الهلال مع البرازيلي ثياغو نيفيز في موسم 2010/2011 وموسمي 2013/2015.
كارلوس إدواردو
وضم الهلال كارلوس إدواردو في موسم 15/16 قادماً من صفوف بورتو البرتغالي قبل أن يرحل لصفوف شباب الأهلي دبي ومنه للأهلي ثم العودة لبلاده.
مالكوم
وتعاقد الهلال خلال الانتقالات الصيفية الجارية مع البرازيلي مالكوم قادماً من زينيت الروسي.