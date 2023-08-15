“ملفات” الاستثمار البنكي بين “الرياض وبكين”

بحث وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، مع عدد من رؤساء البنوك الصينية، فرص الاستثمار والتطوير في مشاريع البنية التحتية بالقطاعين البلدي والإسكان في المدن السعودية، وذلك ضمن زيارته الجارية إلى الصين، والتي تستمر حتى (الأربعاء).
والتقى “الحقيل” مع رؤساء بنك الصين للاستيراد والتصدير، وبنك الصين للتطوير، وبنك الصين الصناعي التجاري، واستعرض خطط وبرامج المملكة لتوفير مخططات الإسكان ورفع جودة القطاع، بما في ذلك الخطط الرئيسية لتقنيات البناء واستدامة المشاريع، بالإضافة إلى برامج التمويل وإعادة التمويل من المصارف لتسهيل تطوير الإسكان.
كما ناقش فرص التعاون المشترك واستكشاف نماذج التمويل المختلفة لمشاريع البنية التحتية في المملكة، وأعرب عن تطلعه لفتح آفاق وفرص جديدة للاستثمار السعودي – الصيني، وتعزيز الشراكات مع البنوك والشركات الصينية المتخصصة في مجالات تطوير البنى التحتية للمدن والإسكان والتمويل.
ويرعى “الحقيل”، غداً، ملتقى الأعمال السعودي الصيني في مدينة بكين، والذي يشهد حضور عدد من مسؤولي الوزارة والمستثمرين السعوديين إلى جانب ممثلي الشركات الصينية ورجال الأعمال.وفق “أخبار 24”.
ويستعرض الملتقى الفرص والمزايا الاستثمارية التي توفرها السعودية في مجالات البنية التحتية والإسكان؛ بهدف جذب أفضل الشركات الصينية للاستثمار في المملكة وتعزيز الشراكات بين الجانبين.
وكان وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان قد أجرى، خلال الأيام الماضية، مجموعة من الزيارات والاجتماعات واللقاءات الثنائية مع عدد من قادة الشركات الصينية المتخصصة في مجالات البنية التحتية للإسكان والتمويل، لبحث فرص تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجالات البنية التحتية والتنمية الحضرية والإسكان والتطوير العقاري والتمويل، واستعراض الفرص الاستثمارية التي توفرها المملكة في القطاعين البلدي والإسكاني.