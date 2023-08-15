الخليفي مودعًا نيمار: جزء كبير من تاريخ باريس

ودع ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان بطل الدوري الفرنسي لكرة القدم النجم البرازيلي نيمار، بعد إعلان انضمامه إلى صفوف الهلال اليوم الثلاثاء.
وقال الهلال على منصة (إكس) للتواصل الاجتماعي المعروفة سابقاً باسم تويتر “نيمار هلالي”. وأضاف بالبرتغالية دون الكشف عن تفاصيل “موهبة رائعة لفتت انتباه الجميع”.
وقال الخليفي في بيان نشره النادي عبر موقعه: “دائماً ما يكون من الصعب وداع لاعب رائع مثل نيمار، أحد أفضل اللاعبين في العالم. لن أنسى أبداً اليوم الذي انضم فيه إلى باريس سان جيرمان وما قدمه لنادينا ومشروعنا على مدار آخر ست سنوات”.
وأضاف الخليفي “سيظل نيمار جزءاً كبيراً من تاريخنا. أود أن أشكر نيمار وعائلته.. نتمنى لنيمار كل التوفيق في المستقبل ومغامرته المقبلة”. وفق “سبورت 24”.
وانضم نيمار إلى باريس سان جيرمان في 2017 من برشلونة الإسباني في صفقة قياسية بلغت 222 مليون يورو (243 مليون دولار) ووقع نيمار عقداً للبقاء في العاصمة الفرنسية حتى 2025.
وسجل 118 هدفاً في 173 مباراة مع النادي الفرنسي في كل المسابقات، وتوج بالعديد من الألقاب بينها خمسة للدوري المحلي. لكنه لم يعد لاعباً بارزاً في تشكيلة المدرب الجديد لويس إنريكي.