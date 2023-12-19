تطبيق التسلل “شبه الآلي” في كأس آسيا

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تطبيق تقنية كشف التسلل بشكل نصف آلي في نهائيات كأس آسيا 2023 الشهر المقبل.
وقال الاتحاد الآسيوي عبر موقعه: “سيكون بإمكان حكام مباريات كأس آسيا 2023 تعزيز قراراتهم من خلال الاستفادة من نظام التسلل شبه الآلي، والذي سيتم تطبيقه في جميع المباريات الـ51 بالبطولة”.
ويتنافس 24 منتخبا من قارة آسيا على لقب البطولة التي تقام بقطر، وذلك خلال الفترة من 12 يناير وحتى 10 فبراير 2024. وفق “سبورت 24”.
ويلعب المنتخب السعودي ضمن المجموعة السادسة التي تضم منتخبات: قيرغيزستان وعمان وتايلاند.