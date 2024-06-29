180 مليار دولار حجم التجارة بين الخليج وأمريكا بعام

كشف الأمين العامّ لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي، أن التجارة الثنائية بين دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة الأمريكية حققت في عام 2023 ما يقارب 180 مليار دولار.
وقال الأمين العامّ: إن دول مجلس التعاون تتمتع بعلاقات تجارية واستثمارية طويلة الأمد وقوية مع الولايات المتحدة، وتشهد تقدماً واضحاً وكبيراً، منوهاً بأن هذه الشراكات تلعب دوراً محورياً في تعزيز النمو الاقتصادي والابتكار والتنمية عبر مختلف القطاعات.
وأكد البديوي خلال كلمته في اجتماع المائدة المستديرة بين مجلس التعاون والشركات الأمريكية الذي أُقيم في واشنطن، على متانة وقوة الاقتصاد الخليجي وقدرته على مواجهة التحديات الاقتصادية، مشيراً إلى ما حققته دول المجلس من نجاحات كبيرة في قطاعات الطاقة، حيث تحتل المرتبة الأولى عالميًا في إنتاج النفط الخام واحتياطياته، والثانية في احتياطيات الغاز الطبيعي.
واستعرض المشاريع الخليجية الإستراتيجية المستقبلية، مثل مشروع سكة الحديد الخليجية، والذي سيسهم في تعزيز الربط بين دول الشرق الأوسط وتوفير فرص تعاون كبيرة مع الشركاء الأمريكيين، وأن دول المجلس تعمل بوتيرة متسارعة لتطوير البِنْية التحتية الرقمية والانتقال إلى اقتصاد متنوع قائم على التكنولوجيا. وفق “أخبار 24”.
وأعرب البديوي عن التزام دول مجلس التعاون بتعزيز الاستقرار والتنمية في المنطقة، مشيرًا إلى الجهود الخليجية المستمرة لحل النزاعات الإقليمية وتعزيز السلام والأمن لتحقيق مزيد من النمو والازدهار.