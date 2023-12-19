مَن الأفضل بـ”الدور الأول” في “روشن”؟

أُسدل الستار على منافسات الجولة 17 (الدور الأول) من منافسات موسم 2023-2024 لدوري روشن السعودي، بعد مباريات في غاية القوة والإثارة.
وتألق عدد من النجوم خلال منافسات 17 جولة ماضية، وقادوا فرقهم لتحقيق نتائج مميزة، بفضل ما قدموه في الدوري الأقوى عربيًا وآسيويًا.
ويسلط “سبورت 24” الضوء على النجوم الأبرز في منافسات الدوري السعودي للمحترفين لاختيار الأفضل بينهم.
رونالدو
واصل قائد نادي النصر، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مستوياته المميزة مع الفريق خلال منافسات الموسم الحالي من دوري روشن السعودي.
وسجل كريستيانو رونالدو خلال الدوري الأول من الموسم الحالي 16 هدفًا يتصدر بها ترتيب هدافي دوري روشن حتى الآن، كما صنع 8 أهداف.
ويحتل نادي النصر المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 37 نقطة بفارق 10 نقاط عن الهلال المتصدر لكنه لعب مباراة أقل.
ميتروفيتش
قدم محترف نادي الهلال، المهاجم الصربي ألكساندر ميتروفيتش كإحدى الصفقات القوية خلال الموسم الحالي بمنافسات دوري روشن.
وسجل ميتروفيتش 15 هدفًا خلال الدور الأول من الموسم الحالي احتل بها وصافة ترتيب الهدافين بفارق هدف عن كريستيانو رونالدو، كما صنع 3 أهداف أخرى.
ويحتل نادي الهلال صدارة ترتيب دوري روشن برصيد 47 نقطة جمعها الفريق من 17 مباراة خلال الموسم الحالي.
محرز
ظهر محترف النادي الأهلي، صانع الألعاب الجزائري رياض محرز بمستوى رائع خلال الدور الأول من الموسم الحالي.
وسجل محرز 7 أهداف وصنع مثلها خلال منافسات الدور الأول من الموسم الحالي لدوري روشن.
ويحتل النادي الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن برصيد 34 نقطة جمعها من 17 مباراة.
بنزيما
يعاني نادي الاتحاد حامل لقب دوري روشن من تراجع النتائج خلال الموسم الحالي، ورغم ذلك يقدم المهاجم الفرنسي كريم بنزيما مستويات مميزة مع فريقه. وفق “سبورت 24”.
وسجل بنزيما 9 أهداف وصنع 4 أخرى خلال الدور الأول من دوري روشن رغم غيابه عن بعض المباريات بسبب الإصابة.
ويحتل نادي الاتحاد المركز الخامس في جدول ترتيب دوري روشن برصيد 28 نقطة وله مباراة مؤجلة ضد نادي النصر.