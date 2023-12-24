“المسحل” يطمئن على “العويس”

أعلن المنتخب الوطني إجراء رئيس اتحاد الكرة، ياسر المسحل، اتصالًا هاتفيًا بحارس مرمى المنتخب ونادي الهلال محمد العويس؛ للاطمئنان عليه بعدما خضع لعملية جراحية ناجحة في فرنسا.
وأشار المنتخب الوطني، عبر بيان رسمي صادر اليوم الأحد، إلى أن المسحل تمنى خلال اتصاله بالعويس الشفاء والعودة السريعة إلى المستطيل الأخضر.
وكان العويس قد أعلن نجاح العملية الجراحية التي خضع لها في أحد المراكز الطبية في فرنسا على موضع إصابته في ظهره.
وكتب العويس عَبْر حسابه في منصة “إكس”: “الحمد لله من قبل ومن بعد، تكللت عمليتي بالنجاح ولله الحمد.. لا تنسوني من دعواتكم”.
ولم يذكر في تغريدته أي تفاصيل أخرى. وسيخضع اللاعب لبرنامج تأهيلي سيمتد لقرابة شهرين.
ويأمل العويس أن يكون جاهزًا خلال الفترة المقبلة حتى يلحق بقائمة الأخضر في بطولة أمم آسيا التي تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة في الفترة من 12 يناير وحتى 10 فبراير 2024. وفق “سبورت 24”.