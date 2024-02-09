ميدالية “فضية” دولية.. للمخترع “خضري”

حصل الطالب بمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة”، المخترع الدكتور حسن بن نزار خضري على الميدالية الفضية في “المعرض الدولي للاختراعات بالشرق الأوسط”، من 4 – 7 فبراير الجاري.
ويتعلق الابتكار الذي حاز به على الجائزة بجسيمات نانو متطورة للقضاء على مرض الملاريا، وهو مشروع علمي شارك فيه “خضري” بمسابقة الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي “إبداع” عام 2013م، وحصل على المركز الرابع، وفي معرض إنتل الدولي للعلوم والهندسة “آيسف”، وحقق المركز الثالث.
والمعرض من أهم المعارض الدولية للاختراعات بالمنطقة ويُنظم سنويًا منذ عام 2007م، وهو فرصة لإيصال ثقافة الاختراع والإبداع للمجتمع الخليجي، وزيادة الروابط بين المخترعين والمبدعين والمؤسسات والشركات الاقتصادية، ولقاء المستثمرين للوصول بالمجتمع الخليجي إلى مجتمع المعرفة. وفق “أخبار 24”.
ويشارك بالمعرض أكثر من 180 مخترعًا سنويًا، ويرتاده المتخصصون في مجال الابتكار والاختراع من أكثر من 34 دولة، إضافة إلى مكاتب براءات الاختراع الدولية، والجهات الحكومية والمؤسسات والجمعيات المتخصصة بالكويت، ويُعَدّ عنصرًا مهمًا في التواصل بين المخترعين.
كما يقدم النصائح الفعّالة في مجال الاختراعات والابتكارات للمشاركين من المخترعين.