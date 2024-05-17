جامعة الملك خالد تدفع 11 ألف خريج لسوق العمل

احتفت جامعة الملك خالد بتخريج الدفعة الـ 26 من طلبة الجامعة البالغ عددهم أكثر من 11 ألف خريج وخريجة، للعام 1445هـ، في حفل مهيب أقيم في الاستاد الرياضي بالمدينة الجامعية بالفرعاء؛ برعاية أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز.
واستهل الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم تبعته العروض الفنية والفلكلورية التي أظهرت قصة النجاح والتطور في منطقة عسير، ومشاهدة فيلم مؤثر بعنوان “وتحقق الحلم يا خالد”، يروي لحظات الختام للطلاب والطالبات، من حملة الدبلوم، والبكالوريوس، والدبلوم العالي، والماجستير، والدكتوراة الذين أكملوا مشوارهم الجامعي.
كما ألقى رئيس جامعة الملك خالد المكلف، الدكتور سعد بن عجم، كلمة أثنى فيها على دعم أمير منطقة عسير واهتمامه بالتعليم الجامعي، مؤكداً أن الخريجين هم قادة المستقبل، وبإمكانهم بناء وتطوير هذا الوطن الغالي.
وفي كلمة الخريجين، عبّر الطالب عبد المحسن آل عبيد، والطالبة سجى أبو عجمه عن سعادتهم واعتزازهم بتحقيق أهدافهم، كما شكروا الوطن والجامعة وأسرهم على دعمهم المستمر، في ختام الحفل، وقام أمير منطقة عسير بتكريم الطلاب والطالبات المتميزين، وشكر ضيوف الشرف الذين حضروا الحفل. وفق “أخبار 24”.
وفي ختام الحفل كرّم الأمير تركي بن طلال الطلاب والطالبات المتميزين الحاصلين على مراتب الشرف الأولى.