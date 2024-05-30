تطبيق الأنظمة بحق 20 ألف زائر في مكة

كشف الأمن العام أن عدد مَن تم تطبيق أنظمة وتعليمات الحج بحقهم، القاضي بعدم البقاء في مدينة مكة المكرمة لحاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها كافة، بلغ أكثر من 20 ألف وافد.
وجدد الأمن العام التأكيد على أن تأشيرة الزيارة بجميع أنواعها ومسمياتها كافة؛ لا تسمح لحاملها بأداء فريضة الحج، مهيبًا بضيوف المملكة من حاملي تأشيرة الزيارة كافة إلى عدم التوجه إلى مدينة مكة المكرمة أو البقاء فيها خلال الفترة من 15/ 11/ 1445هـ حتى 15/ 12/ 1445 هـ.
وشدد على أن من يخالف ذلك سيكون عرضة لتطبيق الجزاءات بحقه وفق ما تقضي به الأنظمة والتعليمات في المملكة، وذلك للمحافظة على سلامة ضيوف الرحمن المصرح لهم بأداء فريضة الحج، ليؤدوا مناسكهم بأمن وطمأنينة. وفق “أخبار 24”.