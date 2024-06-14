النصر يشارك في أبطال آسيا للسيدات

سيشارك النصر ضمن 22 نادياً في النسخة الأولى من دوري أبطال آسيا للسيدات في كرة القدم الذي ينطلق في آب/أغسطس المقبل ويحصد بطل نسخته الأولى 1.3 مليون دولار، بحسب ما أعلن الاتحاد القاري الجمعة.
وأعرب 22 اتحاداً عن الرغبة بالمشاركة، حيث يتمثل كل منها بنادٍ واحد في نسخة 2025 التي أُعلن عنها في شهر آب/أغسطس الماضي.
وتتأهل الأندية من أفضل ثمانية اتحادات، حسب أحدث تصنيف عالمي للسيدات (صادر بتاريخ 15 آذار/مارس 2024)، مباشرة إلى دور المجموعات والذي يتضمّن ثلاث مجموعات، بحيث تضم كل منها أربعة أندية تتنافس بنظام التجمّع خلال الفترة من 6 إلى 12 تشرين الأول/أكتوبر.
في المقابل، تتنافس الأندية الـ14 المتبقية في الدور التمهيدي، بحيث يتم تقسيمها على أربع مجموعات (اثنتان من أربعة أندية واثنتان من ثلاثة أندية). تتنافس كل مجموعة بنظام التجمع خلال الفترة ما بين 25 و31 آب/أغسطس، بحيث تتأهل الأندية الأربعة الفائزة بصدارة كل مجموعة، إلى دور المجموعات.
ويستضيف كل من الأردن وماليزيا والسعودية وتايلاند مجموعة واحدة في الدور التمهيدي، بينما تستضيف الصين وفيتنام مجموعة في دور المجموعات، في حين سيتم تحديد المضيف الثالث المتبقي بعد حفل القرعة.
ستُسحب قرعة كل من الدور التمهيدي ودور المجموعات يوم الخميس 18 تموز/يوليو في مقر الاتحاد الآسيوي في كوالالمبور.
وفي نهاية دور المجموعات، يتأهل أوّل فريقين من كل مجموعة إلى جانب أفضل فريقين حاصلين على المركز الثالث إلى ربع النهائي الذي يقام يومي 22 و23 آذار/مارس، والذي تقام منافساته من مباراة واحدة، حيث يكون الفريق الأعلى تصنيفاً في كل مواجهة هو الفريق المضيف. وفق “أخبار 24”.
ويقام نصف النهائي والنهائي بنظام التجمّع بين 21 و24 أيار/مايو 2025.
يحصل كل نادٍ مشارك في دور المجموعات على ما لا يقل عن 100 ألف دولار أميركي، فيما يحصد الفريق البطل جائزة مالية لا تقل عن 1.3 مليون دولار.
وفي ما يأتي تصنيف الاتحادات الوطنية الأعضاء واسماء الأندية
1 السعودية، النصر
2 كوريا الشمالية، نايغوهيانغ
3 أستراليا، ملبورن سيتي
4 الصين، ووهان جيانغدا
5 كوريا الجنوبية، هيونداي ستيل ريد اينجلز
6 فيتنام، هوتشي مين سيتي
7 الفيليبين، كايا ايلويلو
8 الصين تايبيه، تايتشونغ بلو وايل
9 تايلاند، يحدد لاحقاً*
10 أوزبكستان، بي اف سي ناساف
11 ميانمار، مياوادي
12 إيران، بام خاتون
13 الهند، أوديشا
14 الأردن، الاتحاد
15 هونغ كونغ، يحدّد لاحقاً*
16 لاوس، يونغ إيليفانتس
17 ماليزيا، صباح
18 نيبال، ايه بي اف
19 الإمارات، نادي أبو ظبي الرياضي
20 سنغافورة، ليون سيتي سايلرز
21 بوتان، آر تي سي
22 اليابان، أوراوا ريد دايموندز