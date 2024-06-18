جامعة جازان إلى العالمية بالتنمية المستدامة

حازت جامعة جازان، على مراكز متقدمة في تصنيف التايمز العالمي لأهداف التنمية المستدامة للعام 2024م في إنجاز عالمي متميز وذلك من خلال إسهام الجامعة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وحققت الجامعة المركز 401 – 600 على مستوى العالم في الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة والمتمثل في الصحة الجيدة والرفاة، والمركز 401 – 600 على مستوى العالم في الهدف العاشر من أهداف التنمية المستدامة والمتمثل في الحد من أوجه عدم المساواة.
وأشار رئيس الجامعة الدكتور محمد بن حسن أبو رأسين، إلى أن هذا الإنجاز المتميز يؤكد مكانة الجامعة ودورها الريادي والحيوي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والتزامها بتحقيق التميز في التعليم والبحث العلمي وجودة البرامج التي تقدمها. وفق “أخبار 24”.