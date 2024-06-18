أمطار بمعظم المناطق.. وأجواء حارة بالمشاعر

توقع المركز الوطني للأرصاد، استمرار الأجواء الماطرة اليوم (الثلاثاء) على معظم المناطق بما فيها مكة المكرمة والمدينة المنورة، مع احتمالات تواصل المناخ الحار على المشاعر المقدسة.
وحذر المركز، من هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة، في حين تكون السماء غائمة جزئياً يتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق المدينة المنورة وحائل وتبوك والجوف والحدود الشمالية.
كما تعاود درجات الحرارة العظمى ارتفاعها على المنطقة الشرقية مع استمرار الطقس حار إلى شديد الحرارة على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، على أن تكون درجات الحرارة المتوقعة في مكة المكرمة 47 درجة مئوية ومشعر عرفات 48 درجة ومزدلفة 47 درجة ومشعر منى 47 درجة. وفق “أخبار 24”.