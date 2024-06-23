أجواء شديدة الحرارة بالشرقية والرياض والقصيم

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره اليوم (الأحد)، أن يستمر الطقس حاراً إلى شديد الحرارة على المنطقة الشرقية، كذلك على أجزاء من منطقتي الرياض والقصيم.
وأضاف المركز أن الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار ستؤثر في أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، خاصة الساحلية منها، فيما لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية تسبق برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة تصل إلى 50 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج على الجزء الجنوبي.وفق “أخبار 24”.
ولفت إلى أن حركة الرياح السطحية على الخليج العربي ستكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-25 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.