حجاج البر يواصلون المغادرة إلى بلدانهم

تواصل المديرية العامة للجوازات إنهاء إجراءات مغادرة ضيوف الرحمن، عبر منفذ جديدة عرعر بمنطقة الحدود الشمالية، بعد أداء فريضة الحج لهذا العام 1445هـ.
وأكدت الجوازات جاهزيتها في مختلف المنافذ الدولية لإنهاء إجراءات مغادرة حجاج بيت الله الحرام، حيث دعمت منصات الجوازات بالقوة البشرية، والأجهزة التقنية؛ لتقديم جميع الخدمات اللازمة لتيسير مغادرتهم بكل يسر وسهولة.
واستقبلت مدينة الحجاج في أبو عجرم بمنطقة الجوف، الحجاج العابرين عبر المنطقة عائدين إلى دولهم بعد أداء فريضة الحج، من حجاج العراق، بمنظومة من الخدمات المتكاملة منها خدمات الضيافة والمبيت والخدمات الصحية والتطوعية.
وحطت قوافل الحجاج في المدينة التي تعد محطة استراحة لهم، وتقدم مختلف الخدمات تحت إشراف أمير منطقة الجوف المُشرف العام على أعمال الحج بالمنطقة، الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، وبتكامل من الجهات الحكومية المختلفة، منها وزارة الحج والعمرة والهيئة العامة للأوقاف وأمانة المنطقة ممثلة ببلدية أبوعجرم ووزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إضافةً إلى خدمات وزارة الصحة وتجمع الجوف الصحي عبر العيادات الميدانية، والهلال الأحمر السعودي، والجهات الأمنية، والمتطوعين من قطاعات غير ربحية من الجمعيات في المنطقة منها جمعية خدمات الحجاج والمعتمرين.وفق “أخبار 24”.
واستقبلت المدينة 5500 حاج وحاجة عبر مختلف القوافل التي تمر عبرها، وتنعم بالخدمات التي تقدمها الجهات كافة، منها خدمات الغذاء والسقاية والخدمات الصحية، كما قام فرع وزارة الشؤون الإسلامية بالجوف بتوزيع هدية خادم الحرمين الشريفين من المصحف الشريف.
وبيّن نائب رئيس جمعية خدمات الحجاج والمعتمرين سعدي الشمري، أن الخدمات المقدمة في مدينة الحجاج ساهمت في تسهيل رحلة الحج على الحجاج العابرين عبر المدينة بعد دخولهم من منفذ جديدة عرعر الحدودي، عبر قوافل الحافلات التي تعاقبت على الوصول للمدينة والمغادرة منها، بمتابعة الجهات الأمنية منها أمن الطرق الذي سيّر دوريات أمنية لمرافقة الحافلات مروراً بمنطقة الجوف في رحلة الذهاب إلى المشاعر المقدسة ورحلة العودة خلال هذه الأيام.