“بازار البلد”.. واجهة ثقافية وتراث عريق

يحظى “بازار البلد” بتوافد عدد كبير من الزوار والسياح في جدة التاريخية، للاستمتاع بالفعاليات والأنشطة الثقافية المتنوعة ومعروضات الأسر المنتجة التي تضم عدداً من المنتجات التراثية المحلية.
ويشتمل البازار على باقة متنوعة من المنتجات تشمل الحرف اليدوية والتحف الفنية والملابس التقليدية والمشغولات اليدوية والإكسسوارات والأطباق الشعبية، حيث تعد من أبرز المبادرات المساهمة في إحياء التراث المحلي وتعزيز السياحة الثقافية عبر تنظيم مجموعة متنوعة من الفعاليات والأنشطة الثقافية والفنية والترفيهية التي تعكس تنوع وثراء الثقافة السعودية وتراثها العريق.
وحقق البازار أهدافه في إبراز التراث الثقافي وتعريف الزوار بالصناعات اليدوية والحرف التقليدية، إضافة إلى توفير منتجات متنوعة بأسعار مناسبة، مما يعزز مكانة جدة التاريخية كوجهة سياحية مميزة. وفق “أخبار 24”.
وتجذب الفعاليات الثقافية والمنتجات التراثية للأسر المنتجة الزوار والسائحين على مدار العام، مع تسجيل إقبال واسع من زوار منطقة جدة التاريخية، بهدف الاستمتاع بزيارة معالمها التاريخية المميزة، وحضور مواسمها ومبادراتها الثقافية والفنية المتنوعة.