السفارة بإيطاليا تحذّر من التعرّض للسرقة والنشل

حذّرت السفارة السعودية في إيطاليا، كافة المواطنين السعوديين القادمين إلى البلاد من التعرّض للسرقة والنشل أثناء استخدام وسائل النقل العامة، وذلك بناءً على التنبيهات الصادرة من وزارة الداخلية الإيطالية.
وأوضحت السفارة، أن التنبيهات تتضمّن الحرص على المتعلقات الشخصية وجوازات السفر عند التجول، حيث يفضل حمل صورة من جواز السفر والحفاظ عليه في مكان آمن في صندوق الأمانات بالفندق أو أي مكان آخر آمن، وعدم لبس أي مجوهرات أو مقتنيات ثمينة.
ولفتت إلى أن حالات النشل تكثر في وسائل النقل العامة، وتشمل محطات القطارات، وقطار الإنفاق (المترو)، وحافلات النقل العامة، حيث يفضل الحرص والبقاء بالقرب من الأمتعة عند استخدامها.
وأكدت أن وسائل وطرق السرقة والنشل متعددة، لذلك ينصح بشكل عام بالانتباه والحرص حتى لا يواجه أي مواطن مشاكل قد تعيق إكماله إجازة وعودته إلى الوطن.وفق “أخبار 24”.
وأوصت المواطنين أيضاً باصطحاب الرخصة السعودية (الأصل) وكذلك رخصة دولية معتمدة عند الرغبة في تأجير سيارة، مع الحرص على عدم ترك أي متعلقات شخصية، أو حقائب داخل السيارة عند مغادرتها حتى لفترات قصيرة.