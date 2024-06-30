“المزارع الريفية”.. جنة طبيعية لزُوّار المدينة

تُعَدّ “المزارع الريفية” في منطقة المدينة المنورة جنة طبيعية، ووجهة جاذبة لزوار وأهالي المنطقة، وتكْتَظَّ المزارع بالزوار، حيث توفر لهم بيئة مريحة وممتعة، وبرامج الإرشاد، والترفيه ونقاط بيع الأغذية المنوعة.
ويحظى مرتادو المزارع بالكثير من الأنشطة والبرامج، منها التعريف بطرق الزراعة وكيفية العناية بها، والأنشطة اليومية التي يقوم بها أصحاب المزارع، وعرض أنواع من التمور والمنتجات الزراعية الأخرى، والصناعات القديمة، والحرف اليدوية، وخدمات الشراء المباشر للتمور من خلال متجر المزرعة، إضافة للمشاركة بالاحتفالات والمهرجانات الزراعية. وفق “أخبار 24”.
ويستمتع الزوار بالتزامن مع بداية موسم جني التمور، بالجلسات داخل المزارع التي تمتاز بأجوائها المعتدلة، وتوفير المواقع الترفيهية المخصّصة للعائلات والأطفال، إضافة للمطاعم والمقاهي التي تقدّم أنواعاً مختلفة من أشهى الأطباق تلبي رغبات جميع الزوار وسكان المنطقة.