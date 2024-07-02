تعديل ضوابط شراء وبيع الشركة لأسهمها

أجاز تعديل على اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة للشركات، شراء أسهمها أو بيعها بنسبة 25 % من متوسط حجم التداول اليومي بدلاً من 10%.
وألغى التعديل الذي طرحته هيئة السوق المالية على منصة “استطلاع”، ربط كمية شراء الأسهم من كمية الشراء المعتمدة من الجمعية العامة، والتي كانت تمثل نسبة 10%، حيث أتاح للشركة شراء أسهمها العادية أو الممتازة أو القابلة للاسترداد ما لم يكن الهدف من الشراء تخفيض رأس المال، شريطة ألا تتجاوز عمليات الشراء في يوم تداول واحد ما نسبته 25% من متوسط حجم التداول اليومي خلال آخر 5 أيام تداول تسبق الشراء.
كما أتاح التعديل للشركة بيع أسهم الخزينة، شريطة ألا تتجاوز في يوم تداول واحد ما نسبته 25% من متوسط حجم التداول اليومي لأسهم الشركة خلال آخر 5 أيام تداول.وفق “أخبار 24”.
يشار إلى أن مشروع تعديل اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة يهدف إلى تطوير الأحكام المنظمة لعمليات شراء وبيع الشركات المدرجة لأسهمها.