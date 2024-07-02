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جديد المحليات > تحضيرات مبكرة لموسم الحج المقبل
02/07/2024   4:28 م

تحضيرات مبكرة لموسم الحج المقبل

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رأس نائب أمير منطقة مكة المُكرمة، نائب رئيس لجنة الحج المركزية الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، إجتماع اللجنة بتوجيه من أمير منطقة مكة، وتخلل الإجتماع مناقشة خطوات التحضير المُبكر لحج 1446هـ.

واستعرضت لجنة الحج المركزية سُبل تعزيز الإيجابيات التي تحققت في حج هذا العام، والتطوير المستمر لمنظومة الحج بما يسهم في تحسين تجربة ضيوف الرحمن، وتوفير الخدمات الأفضل لهم خلال حج العام المقبل، وتناول الاجتماع ما تحقق من أعمال في مرحلة مغادرة ضيوف الرحمن عبر المنافذ المختلفة.

ونقل الأمير سعود بن مشعل، شكر وتقدير أمير المنطقة خالد الفيصل، للجهات أعضاء اللجنة، نظير ما بذلوه من جهود وأعمال خلال حج عام 1445هـ، والتي أسهمت بتوفيق الله ثم بما وفرته القيادة الرشيدة من إمكانات مادية وبشرية لخدمة ضيوف الرحمن، في تسهيل أداء ضيوف الرحمن للشعيرة في أمن ويسر وطمأنينة.وفق “أخبار 24”.

تحضيرات مبكرة لموسم الحج المقبل

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