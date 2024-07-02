بتوجيه القيادة.. وزير الدفاع يصل أنقرة في زيارة رسمية

بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، وصل وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، والوفد المرافق له، اليوم (الثلاثاء)، العاصمة التركية أنقرة، في زيارة رسمية.
وكان في استقبال وزير الدفاع لدى وصوله مطار إيسنبوغا الدولي بأنقرة؛ رئيس هيئة الصناعات الدفاعية التركية البروفيسور خلوق غورغون، وعدد من كبار المسؤولين.
وسيعقد الأمير خالد بن سلمان خلال الزيارة، عددًا من اللقاءات؛ لبحث العلاقات الثنائية، وتعزيز التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك. وفق “أخبار 24”.