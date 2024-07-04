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جديد المحليات > البرتغالي”بيبي” يقترب من دوري روشن
04/07/2024   4:23 م

البرتغالي”بيبي” يقترب من دوري روشن

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كشفت تقارير صحفية عن اقتراب لاعب منتخب البرتغال كيبلير لافيران ليما “بيبي” من دوري روشن السعودي للمحترفين، بعدما ظل عدم ارتباطه بأي ناد منذ رحيله عن صفوف بورتو بنهاية الموسم المنقضي.

وأكد الصحفي الإيطالي خبير الانتقالات، رودي جاليتي عبر حسابه الرسمي على منصة إكس أن بيبي ارتبط اسمه بالانتقال للدوري السعودي في الموسم المقبل، دون الكشف عن هوية النادي المهتم بضمه.

وساهم المدافع بيبي في وصول منتخب بلاده إلى دور الثمانية لكأس الأمم الأوروبية 2024 حيث سيلاقي فرنسا غدا الجمعة.

وخاض بيبي صاحب الـ 41 عاما عدة تجارب في أندية كبرى في أوروبا أبرزها اللعب بقميص ريال مدريد بجانب كريستيانو رونالدو، كما خاض تجربة مع بورتو البرتغالي. وفق “أخبار 24”.

البرتغالي”بيبي” يقترب من دوري روشن

جديد المحليات
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