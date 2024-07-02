اعتدال يزيل مليوني محتوى متطرف من “تليجرام” بالحج

رصد المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف “اعتدال”، ازدياد النشاط الدعائي للتنظيمات الإرهابية (داعش والقاعدة وهيئة تحرير الشام) على منصة “تليجرام”، بالتزامن مع موسم الحج، حيث بلغ هذا النشاط ذروته يوم الاثنين 17 يونيو 2024م الموافق 11 ذو الحجة 1445هـ، الذي جرى فيه إزالة أكثر من مليوني محتوى متطرف.
وأشار المركز إلى ارتفاع النشاط الدعائي للتنظيمات الثلاثة خلال الربع الثاني من 2024م، بنسبة 12.82% مقارنة بالربع الأول من العام الحالي 2024م، وهو نشاط تقليدي للتنظيمات الإرهابية يتكرر سنويًا مع موسم الحج.
وكشف “اعتدال” عن إزالة أكثر من 18.6 مليون محتوى متطرف، وإغلاق 660 قناة تابعة لتنظيمات إرهابية، بالتعاون مع منصة “تليجرام”، وذلك خلال الربع الثاني من العام الحالي 2024م.
وأوضح أنه تمت إزالة نحو 14.9 مليون محتوى متطرف وإغلاق 305 قنوات تابعة لتنظيم “داعش” الإرهابي، وإزالة 3.5 مليون محتوى متطرف وإغلاق 281 قناة متطرفة تابعة لتنظيم “هيئة تحرير الشام”، في حين أُزيل 231.4 ألف محتوى متطرف وإغلاق 74 قناة استخدمها تنظيم “القاعدة” الإرهابي في بث رسائله المتطرفة. وفق “أخبار 24”.
يُشار إلى أن الجهود المشتركة بين “اعتدال”، “تليجرام”، أثمرت منذ فبراير 2022م وحتى يونيو 2024م، عن إزالة نحو 94 مليون محتوى متطرف، وإغلاق أكثر من 14 ألف قناة متطرفة، حيث تنوعت المحتويات المزالة بين ملفات وسائط بمختلف أشكالها، بما فيها صيغ (PDF)، ومقاطع فيديو، وتسجيلات صوتية.