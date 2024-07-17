الحر يرفع الإنذار الأصفر بالرياض والشرقية

حذر المركز الوطني للأرصاد، من موجة حر جديدة على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية، على أن يصل الارتفاع في درجات الحرارة اليوم (الأربعاء) من 47-48 درجة مئوية.
وأوضح المركز في إنذار أصفر، أن الحالة ستشهدها الأفلاج والخرج، وتستمر من الساعة الـ 11 صباحاً وحتى الساعة الـ 5 مساءً.
وأشار إلى أن محافظات الجبيل والخبر والدمام والقطيف ورأس تنورة والأحساء والخفجي ستكون على موعد مع موجة حارة في ظل ارتفاع في درجات الحرارة من (47-48) درجة مئوية.
ونوه إلى أن منطقة عسير خاصة أبها وأحد رفيدة وخميس مشيط والمناطق المفتوحة والطرق السريعة ستشهد أمطاراً خفيفة ورياحاً نشطة وتدنياً في مدى الرؤية الأفقية وصواعق رعدية حتى الساعة (11:00 م). وفق “أخبار 24”.