نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > الحر يرفع الإنذار الأصفر بالرياض والشرقية
17/07/2024   7:23 ص

الحر يرفع الإنذار الأصفر بالرياض والشرقية

+ = -
36

حذر المركز الوطني للأرصاد، من موجة حر جديدة على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية، على أن يصل الارتفاع في درجات الحرارة اليوم (الأربعاء) من 47-48 درجة مئوية.

وأوضح المركز في إنذار أصفر، أن الحالة ستشهدها الأفلاج والخرج، وتستمر من الساعة الـ 11 صباحاً وحتى الساعة الـ 5 مساءً.

وأشار إلى أن محافظات الجبيل والخبر والدمام والقطيف ورأس تنورة والأحساء والخفجي ستكون على موعد مع موجة حارة في ظل ارتفاع في درجات الحرارة من (47-48) درجة مئوية.

ونوه إلى أن منطقة عسير خاصة أبها وأحد رفيدة وخميس مشيط والمناطق المفتوحة والطرق السريعة ستشهد أمطاراً خفيفة ورياحاً نشطة وتدنياً في مدى الرؤية الأفقية وصواعق رعدية حتى الساعة (11:00 م). وفق “أخبار 24”.

الحر يرفع الإنذار الأصفر بالرياض والشرقية

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885307183.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com