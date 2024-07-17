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17/07/2024   7:23 ص

أدوية بتقنية حديثة لتسهيل تناول الأطفال لها

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تأخذ تقنية الاعتماد على طابعات ثلاثية الأبعاد تسمح بتخصيص نكهات العلاجات وشكلها وجرعاتها في التطور عالمياً؛ لتسهيل تناول الأدوية لدى فئات عديدة من المرضى خصوصاً لدى الأطفال.

وفُعلت تلك التقنية بشكل أكبر في فرنسا بعد تركيب اثنتين من هذه الآلات التي تصنعها شركة “فابركس” FabRx الإنجليزية الناشئة في صيدلية معهد غوستاف روسي للسرطان قرب باريس.

وتكمن طريقة عمل هذه التقنية في تصنيع أدوية تمت برمجة جرعاتها وشكلها مسبقاً وتُركّب محقنة مثل خرطوشة حبر وتطلق عجينة صغيرة مستديرة على لوحة معدنية سُخّنت مسبقاً على أن يُسمح بإجراء تحسينات مثل إضافة نكهة الكولا.

وتتمثل فائدة هذه الأدوية المطبوعة في تحسين الامتثال العلاجي من خلال تسهيل تناولها، ولكنها تكمن أيضاً في إمكانية تكييف الجرعات مع تركيبة الأطفال المورفولوجية. وفق “أخبار 24”.

يشار إلى أن سوق هذه الأدوية سجل ازدهاراً في أوروبا، حيث كان مستشفى فال ديبرون في مدينة برشلونة الإسبانية أول من يعتمد هذه التقنية وجاء بعده مستشفى ليدن في هولندا.

أدوية بتقنية حديثة لتسهيل تناول الأطفال لها

طب وتداوي
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