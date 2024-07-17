وفرة الخضراوات والفواكه الموسمية بأسواق الرياض

تفاعل مسؤولو أسواق التجزئة، وتجار الخضار والفاكهة، وعدد من أصحاب المزارع، مع حملة “موسم حصادها” التي دشنتها وزارة البيئة والمياه والزراعة، بالرياض، وأكدوا توفر المنتجات الزراعية، وسهولة إمداد السوق بالمنتجات التي يقبل عليها المستهلكون خلال الموسم.
ويأتي تدشين وزارة البيئة والمياه والزراعة، حملة “موسم حصادها” في أسواق التجزئة بالرياض، ضمن جهودها الرامية إلى دعم وتعزيز جودة وسلامة المنتجات الزراعية، وزيادة الوعي بالفوائد الصحية لتناول الفواكه المحلية في مواسمها، ورفع كفاءة منظومة تسويقها، دعمًا للمزارعين المحليين وزيادة عوائدهم المالية، وتحقيقًا لمستهدفات رؤية 2030.
وقام وكيل الوزارة للزراعة المهندس أحمد العيادة في الرياض بجولة، شملت أسواق “بنده، “لولو هايبر”، “أرزاق القصيم”، و”ثمار العقيلات”، مؤكدًا توفر المنتجات الموسمية من الخضار والفواكه بكميات وفيرة، منوهًا بتفاعل أسواق التجزئة مع حملة “موسم حصادها”، وطرق التعبئة والتغليف المبتكرة لعرض المنتجات المحلية، وأساليب تسويقها.
وأشار إلى أن الهدف الأساسي من الحملة، هو توعية الجمهور بالفوائد الصحية والغذائية للفواكه المحلية المتنوعة والتي تتوفر في مواسمها خلال العام، بجانب تحقيق حزمة من الأهداف التي تتماشى مع سياسات واستراتيجيات وخطط الوزارة. وفق “أخبار 24”.
يُشار إلى أن أسواق الخضار والفواكه تنتعش بالمنتجات المحلية الموسمية، بينما تستمر الوزارة في تنفيذ الجولات الرقابية والتفتيشية في جميع مناطق المملكة، للتأكد من وفرة السلع والمنتجات الغذائية، ومدى التزام أصحاب المنشآت التجارية بضوابط الصحة العامة، إلى جانب تشديد الرقابة والإشراف على الأنشطة المختلفة بالأسواق، ومنها اللحوم والأسماك، والماشية والإبل والطيور، والحطب، والأعلاف، والمسالخ وغيرها؛ وذلك وفقًا لنظام الزراعة ولائحته التنفيذية.