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جديد المحليات > 43 مليون خدمة عبر “ناجز” بالنصف الأول
17/07/2024   4:23 م

43 مليون خدمة عبر “ناجز” بالنصف الأول

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قدمت وزارة العدل أكثر من 43 مليون خدمة عبر منصة ناجز، خلال النصف الأول من العام الجاري 2024، دون الحاجة إلى زيارة المقارّ العدلية، عبر تمكينهم من خدمات القضاء، والتنفيذ، والتوثيق، وغيرها من الخدمات عن بُعد، بالجودة والكفاءة نفسها.

وتضم منصة ناجز 4 بوابات للأفراد، والأعمال، والمحامين، وبوابة الجهات الحكومية، حيث تتميز بتصنيف العديد من الخدمات حسب الاختصاص، ليسهل على المستفيد الحصول على الخدمة العدلية، ومن أبرزها خدمات القضاء، والتنفيذ، والوكالات والإقرارات، والحالات الاجتماعية، وخدمات التراخيص، وغيرها.

وتوفر المنصة أكثر من 160 خدمة عدلية، يمكن للمستفيدين إجراؤها وفق خطوات بسيطة وميسرة، مما يختصر عليهم الجهد والوقت، ويمكن للمستفيدين الحصول على الخدمات العدلية أيضًا من خلال تطبيق “ناجز” المتوفر على جميع متاجر الأجهزة الذكية. وفق “أخبار 24”.

43 مليون خدمة عبر “ناجز” بالنصف الأول

جديد المحليات
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