إعلان المرشحين لدورة الضباط بـ”فهد الأمنية”

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، نتائج المرشحين للقبول المبدئي للمتقدمين للالتحاق بدورة تأهيل الضباط الجامعيين رقم (54) للعام الدراسي 1446هـ بكلية الملك فهد الأمنية.
وتتضمن تعليمات الحضور إحضار الهوية الوطنية وصور منها، وصور لوثيقة التخرج مُصدقة من الجامعة، وصورتين من السجل الأكاديمي باللغة العربية مصدقة ومختومة من الجامعة، إضافةً إلى صورة من شهادة الامتياز للأطباء والعلوم الطبية المساعدة، وصورة من تصنيف الهيئة السعودية للتخصصات الطبية. وفق “أخبار 24”.
ولمعرفة نتائج المرشحين للقبول دعت الإدارة لزيارة الموقع الإلكتروني على منصة وزارة الداخلية الإلكترونية (أبشر توظيف).