تعرّف على أماكن وفيات فيروس كورونا المعلنة اليوم في المملكة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن تسجيل 34 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات في المملكة جراء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 3303 حالات وفاة .
وأوضحت أن هناك 5 وفيات في كل من الطائف ومكة المكرمة، و4 في جدة، و3 في كل من جازان وعرعر، و2 في كل من الرياض والمبرز وبريدة والرس، ومتوفى واحدا في كل من المدينة المنورة وسكاكا والعيون ورجال ألمع وبيش والمضة.
يُذكر أن “الصحة” أعلنت اليوم عن تسجيل 1482 حالة إصابة جديدة مؤكدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي عدد الحالات في المملكة إلى 294519 حالة. وفق “أخبار 24”.