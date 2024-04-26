“الحج” تحذر حجاج الخارج من الحملات الوهمية

حذرت وزارة الحج والعمرة، من شركات الحج الوهمية التي تعلن عن خدماتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعدد من الدول، مؤكدةً أن أداء النُسك لا يكون إلا بتأشيرة حج، وذلك بعد رصدها لهذه الحملات التي تزعم تنظيم الحج بأسعار مغرية، معبرةً عن شكرها للسلطات العراقية لقبضها على أكثر من 25 شركة وهمية تسوق للحج التجاري.
وأكد مصدر مسؤول بالوزارة أن القدوم لأداء فريضة الحج لا يكون إلا من خلال الحصول على تأشيرة حج صادرة من الجهات المعنية في المملكة وبالتنسيق مع الدول عَبْر مكاتب شؤون الحج فيها، أو عَبْر منصة “نسك حج” للدول التي ليس لديها مكاتب رسمية خاصة بالحج.
وأشادت الوزارة بالجهود التي تقوم بها الهيئة العليا للحج والعمرة في العراق، بالتعاون مع السلطات العراقية، حيث تم القبض على أكثر من 25 شركة وهمية تسوق للحج التجاري، كما تقدر الجهود المبذولة من الدول كافة في محاربة هذه الظاهرة غير النظامية.
وأشارت إلى توضيحها السابق بأن تأشيرات العمرة والسياحة والعمل والزيارة العائلية والمرور (ترانزيت) وغيرها من أنواع التأشيرات؛ لا تؤهل حاملها لأداء فريضة الحج، داعيةً الجميع إلى الالتزام بالأنظمة والقوانين التي تفرضها الجهات الرسمية المنظمة للحج، وعدم الانجراف خلف الشركات والمكاتب الوهمية، التي تدعي وجود حملات الحج التجاري وغير ذلك من المسميات. وفق “أخبار 24”.
وشددت “الحج والعمرة” على أنها ترصد بشكل مستمر إعلانات هذه الشركات والحملات الوهمية، وتأمل تعاون الجميع بالإسهام في مكافحتها والإبلاغ عنها، والعمل على الحد من ظاهرة الحج بلا تصريح، مهيبةً بالجميع الحصول على المعلومات الرسمية من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للوزارة وعبر قنواتها في الشبكات الاجتماعية المختلفة.